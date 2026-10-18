Нам постоянно говорят о «сотрудничестве с НАТО» как о чём-то престижном и выгодном. Давайте без красивых слов.
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Маленькая страна почти всегда в асимметричных отношениях, вопрос в том, какие выгоды и риски она из этого извлекает