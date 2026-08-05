"Неубиваемый" вид малярийного комара угрожает всей Африке

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/RealityImages Комар Anopheles stephensi, обладающий генетической устойчивостью ко всем инсектицидам, стремительно распространяется по Африке и представляет серьезную опасность.
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