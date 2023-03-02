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Будущее беспилотной авиации США определит тендер между пятью производителями

Будущее беспилотной авиации США определит тендер между пятью производителями

Армия США заявила, что выбрала пять компаний для создания прототипов в рамках конкурса, чтобы в конечном итоге предоставить услуги тактической беспилотной авиационной системы будущего.

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