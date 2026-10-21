Georgia sent abroad 788.6 tons of snails worth $2.7 million in January-August 2026. Compared to the same period last year, the volume of deliveries increased by 74% and revenue by 76%, the Ministry of Agriculture of Georgia reports.
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