Ученые обнаружили деревянную структуру, созданную до появления homo sapiens

“Эта находка изменила мое представление о наших ранних предках”. Поделки из дерева Археологи из Европы и Африки обнаружили самую древнюю из когда-либо обнаруженных деревянных конструкций, датируемую почти полумиллионом лет, что означает, что ее созданием занимался неизвестный вид гомининов, предшествовавший нам, homo sapiens.
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