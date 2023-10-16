Ученые обнаружили деревянную структуру, созданную до появления homo sapiens

“Эта находка изменила мое представление о наших ранних предках”. Поделки из дерева Археологи из Европы и Африки обнаружили самую древнюю из когда-либо обнаруженных деревянных конструкций, датируемую почти полумиллионом лет, что означает, что ее созданием занимался неизвестный вид гомининов, предшествовавший нам, homo sapiens.