⚡️«Крым 24» побывал на позициях бойцов в Херсонской области, чтобы показать вам, как работает отряд «Восьмёрка» Сегодня это мобильный, инициативный, слаженный отряд, не привязанный к местности.
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⚡️«Крым 24» побывал на позициях бойцов в Херсонской области, чтобы показать вам, как работает отряд «Восьмёрка» Сегодня это мобильный, инициативный, слаженный отряд, не привязанный к местности.