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Роналду после 0:1 с «Аль-Иттихадом»: «Разочарованы результатом, но сосредоточены на предстоящих играх »

Криштиану Роналду разочарован поражением  «Аль-Насра» от «Аль-Иттихада» (0:1). «Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх.

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