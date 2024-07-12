В Поморье вновь ожидаются кратковременные дожди

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня поднимется до +20,+25 градусовСогласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня поднимется до +20,+25 градусовСиноптики обещают ветер южной четверти 6-11 метров в секунду.
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