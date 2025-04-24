WP: США предлагают Украине уступить освобожденные ВС РФ территории

При этом Киев не получит гарантий безопасности Соединенные Штаты в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, которые были освобождены российской армией, и не предлагают ему ни гарантий безопасности, ни членства в НАТО, передает издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с американским предложением.
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