WP: США предлагают Украине уступить освобожденные ВС РФ территории

При этом Киев не получит гарантий безопасности Соединенные Штаты в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, которые были освобождены российской армией, и не предлагают ему ни гарантий безопасности, ни членства в НАТО, передает издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с американским предложением.