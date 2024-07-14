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России нужно готовиться к долгой террористической войне

России нужно готовиться к долгой террористической войне

Автор: Юрий Баранчик  РИА Катюша оценивает потенциал стратегии Запада к принуждению России к «миру на условиях Украины» путем систематических ударов вглубь страны.

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Комментарии
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Нина Грекова
Лично моё мнение.(Может я и не права), но ... считаю, что наши в МО - во многом виноваты. Украина, западным оружием целенаправленно убивает наше население, разрушает наши школы, больницы и т.д. А почему, мы только бьём по военным объектам? Идёт война ... бить надо не только по украинским городам, но и (для начала) по базам США и НАТО. Закрыть &quot;наглухо&quot; границы России, особенно со средней Азией и ввести в Закон статью &quot;расстрел&quot;, хотя бы на время войны (не СВО). Может меньше мразей продажных и предателей будет, а иначе ... действительно будет затяжная война. И в этом не народ виноват, а наши &quot;не далёкие&quot; чиновники, особенно в МО.
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2 час.
G
Garry
Автор, тут и без сопливых советчиков скользко
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1 час.
Сергей Федотов
&quot;...нам ждёт война...&quot; Все татары, кроме я?
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