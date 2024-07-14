России нужно готовиться к долгой террористической войне

Нина Грекова

Лично моё мнение.(Может я и не права), но ... считаю, что наши в МО - во многом виноваты. Украина, западным оружием целенаправленно убивает наше население, разрушает наши школы, больницы и т.д. А почему, мы только бьём по военным объектам? Идёт война ... бить надо не только по украинским городам, но и (для начала) по базам США и НАТО. Закрыть "наглухо" границы России, особенно со средней Азией и ввести в Закон статью "расстрел", хотя бы на время войны (не СВО). Может меньше мразей продажных и предателей будет, а иначе ... действительно будет затяжная война. И в этом не народ виноват, а наши "не далёкие" чиновники, особенно в МО.