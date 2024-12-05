Прогноз погоды в Крыму на 5 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 5 декабряВ Симферополе +4 и дождь со снегомВ Севастополе +8 и небольшой дождьВ Евпатории +5 и небольшой дождьВ Черноморском +4 и пасмурноВ Джанкое +4 и небольшой дождьВ Ялте +8 и небольшой дождьВ Алуште +8 и небольшой дождьВ Керчи +4 и небольшой дождьВ Армян.