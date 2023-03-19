Слово и дело

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Телеведущая Лера Кудрявцева показала трогательное фото с дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева показала трогательное фото с дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась новым трогательным фото с дочерью Марией. Знаменитость показала, как целует девочку, и призналась ей в любви.

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