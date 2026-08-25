Jeland раскрыла оснащение и цены новой топ-версии кроссовера J7 «Престиж +»

Российская марка Jeland расширила линейку комплектаций кроссовера J7. В дополнение к базовому оснащению «Комфорт» и расширенному варианту «Престиж» в прайс-листе появилась новая топ-версия «Престиж +», сообщили в пресс-службе марки.
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