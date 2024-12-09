Сегодня астраханцы отмечают День героев Отечества

Всех земляков с этим знаковым событием поздравил губернатор. Игорь Бабушкин напомнил, что астраханская земля вырастила немало достойных сыновей, а Ахтубинск – родина выдающихся летчиков-испытателей и Героев страны.
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