Бабуля-соседка хочет переписать свою квартиру в благодарность за помощь и общение

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!НедвижимостьБабуля-соседка хочет переписать свою квартиру в благодарность за помощь и общение– …Муж смеялся надо мной, говорил, ты соседку, кажется, удочерила! – рассказывает тридцатилетняя Ольга.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРахима Белкина АрыстановаНесите документы и даже не думайте. В восьмидесятые, я вот отказалась от такого подарка, там детей не было, племянница была, теперь жалею. Хоть однокомнатная кооперативная, но была бы своя квартира.МТМарина ТомашевскаяЕсли по всем правилам, надо составлять договор ренты в который прописываются условия ухода за соседкой, возможная Уборка жилья, обеспечение продуктами, помощь в медицинском обслуживании и пр., но при этом квартира сразу переходит в собственность в данном случае соседской паре. Безусловно родственники будут недовольны, надо ожидать скандалы и даже суды в признании пожилой соседки в недееспособности и прочее.LSLiudmila SolodkoА чтобы не было судов надо получить справку от врача о состоянии здоровья, что и гарантирует дальнейшее спокойствиеМихаил СартинЗавещание - не плохой вариант.ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)Вот завещание как раз можно оспорить. Если дочь бабули пенсионного возраста, то она по закону имеет право на обязательную долю в наследстве. А вот дарственную не оспоришь, тем более при наличии мед. справки об адекватеостиКомментировать
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