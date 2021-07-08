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Бабуля-соседка хочет переписать свою квартиру в благодарность за помощь и общение

Бабуля-соседка хочет переписать свою квартиру в благодарность за помощь и общение

– …Муж смеялся надо мной, говорил, ты соседку, кажется, удочерила! – рассказывает тридцатилетняя Ольга.

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Рахима Белкина Арыстанова
Несите документы и даже не думайте. В восьмидесятые, я вот отказалась от такого подарка, там детей не было, племянница была, теперь жалею. Хоть однокомнатная кооперативная, но была бы своя квартира.
Марина Томашевская
Если по всем правилам, надо составлять договор ренты в который прописываются условия ухода за соседкой, возможная Уборка жилья, обеспечение продуктами, помощь в медицинском обслуживании и пр., но при этом квартира сразу переходит в собственность в данном случае соседской паре. Безусловно родственники будут недовольны, надо ожидать скандалы и даже суды в признании пожилой соседки в недееспособности и прочее.
Liudmila Solodko
А чтобы не было судов надо получить справку от врача о состоянии здоровья, что и гарантирует дальнейшее спокойствие
Михаил Сартин
Завещание - не плохой вариант.
ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)
Вот завещание как раз можно оспорить. Если дочь бабули пенсионного возраста, то она по закону имеет право на обязательную долю в наследстве. А вот дарственную не оспоришь, тем более при наличии мед. справки об адекватеости

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