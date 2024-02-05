Удар в спину от Болгарии. Предельно жесткий ответ Москвы не заставит себя долго ждать

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Болгары всегда воевали против России...
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6 м.
Андрей Stan
Эти так называемые &quot;братишки&quot;, суки позорные, уже давно выпрашивают... И Путин слишком уж &quot;лоялен&quot; к ним... )))
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6 м.

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