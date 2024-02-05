Удар в спину от Болгарии. Предельно жесткий ответ Москвы не заставит себя долго ждать

36K прочитали Недавний шаг болгарского правительства по разрыву коммерческой концессии с "Лукойлом" и передаче портового терминала "Росинец" обратно в ведение страны вызывает серьезные риски и потенциальные последствия.
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