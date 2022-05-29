Газета.ру

7 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Зато у Анны уникальная фамилия. За одно это ей можно простить ту чушь, что она несет, не заглядывая в прайсы по топли...Польский министр ...
  • Traveller
    Портрет на камне? Уж очень похоже на могильные камни... 😭На камни Стоунхен...
  • Turanosaurus Rex
    У них тоже много нашей земли...Токаев почтил пам...

Доктор Мясников назвал главные причины появления варикоза

Доктор Мясников назвал главные причины появления варикоза

Самые серьезные факторы риска, которые влияют на развитие варикозного расширения вен, — вредные привычки, лишний вес и отсутствие физической активности, рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач Александр Мясников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх