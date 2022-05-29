Доктор Мясников назвал главные причины появления варикоза

Самые серьезные факторы риска, которые влияют на развитие варикозного расширения вен, — вредные привычки, лишний вес и отсутствие физической активности, рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач Александр Мясников.
Самые серьезные факторы риска, которые влияют на развитие варикозного расширения вен, — вредные привычки, лишний вес и отсутствие физической активности, рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач Александр Мясников.
Свежие комментарии