Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Товарищеские матчи. «МЮ» примет «Райо Вальекано», «Милан» в гостях у «Марселя», «Ливерпуль» против «Страсбура»

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед Англия – Райо Вальекано Испания Дата проведения 31 июля, 18.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх