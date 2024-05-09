Россия объявила в розыск почти всё руководство самой Удивительной страны в мире. Причём вспомнили всех: как нынешних руководителей, начиная с действующего президента, его министра обороны и прочих, и заканчивая бывшим президентом, бывшим главой СНБО и т.
Розыск руководства Удивительной страны: рассказываю о том, зачем это сделали, и какова цель
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Влад Серов.Почему не судить Украину,как террористическое государство,За участие в оккупации Афганистана,За участие разрушения и убийство мирных граждан Ирака.Не надо прикрываться коалицией государств (49-50). Гопники так действуют оравой.50 государств против одного.В Афганистане пришли зап Бен Ладеном,но не нашли там.Нашли в Пакистане.Пришли в Ирак искать средства массового поражения.Не нашли.Подвела разведка МI 6.Обманула ЦРУ и СБ ООН.
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14 час.
Валентина смольникова
Только открытый суд убийцам.
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12 час.
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