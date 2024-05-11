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Какой церковный праздник отмечают 12 мая 2024 года: день мучеников Кизических и епископа Захолмского

Какой церковный праздник отмечают 12 мая 2024 года: день мучеников Кизических и епископа Захолмского

Какой церковный праздник отмечают 12 мая 2024 года: день мучеников Кизических и епископа Захолмского Алёна ЮрьеваВ соответствии с календарем религиозных праздников сегодня, 12 мая 2024 года, отмечаются три важных события для православных христиан.

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