Какой церковный праздник отмечают 12 мая 2024 года: день мучеников Кизических и епископа Захолмского Алёна ЮрьеваВ соответствии с календарем религиозных праздников сегодня, 12 мая 2024 года, отмечаются три важных события для православных христиан.