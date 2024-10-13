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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

155 подписчиков

«Реал», «Фенербахче» и «Барселона» – самые популярные в соцсетях клубы Евролиги

Второе и третье места занимают «Фенербахче» и «Барселона». Замыкает список немецкая «Альба». Список основан на количестве подписчиков в сети Instagram*.

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