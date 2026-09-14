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Военные Польши получили приказ сбивать «любые объекты» в своем небе

Военные Польши получили приказ сбивать «любые объекты» в своем небе

Все воздушные объекты, которые пересекают границу Польши, могут быть сбиты польскими военными, заявил замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик 14 сентября в эфире телеканала TVN24.

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