Add Health: привлекательные мужчины добиваются больших успехов на работе

Исследователи из Польской академии наук выяснили, что люди, которых считали красивыми в подростковом возрасте, с большей вероятностью превзойдут своих родителей в размере заработной платы, когда им исполнится 30.
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