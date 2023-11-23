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Add Health: привлекательные мужчины добиваются больших успехов на работе

Add Health: привлекательные мужчины добиваются больших успехов на работе

Исследователи из Польской академии наук выяснили, что люди, которых считали красивыми в подростковом возрасте, с большей вероятностью превзойдут своих родителей в размере заработной платы, когда им исполнится 30.

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