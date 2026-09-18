Павел Малков встретился с каноистами Захаром Петровым и Матвеем Арсеновым

Также во встрече принял участие тренер спортсменов Владимир Клинов. В минувшем сезона Захар Петров стал чемпионом и бронзовым призером чемпионата мира, а также выиграл золотую и серебряную медали на чемпионате Европы.
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