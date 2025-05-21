Гособвинение запросило 25 лет лишения свободы экс-ректору КФУ Гафурову

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Государственный обвинитель потребовал назначить 25 лет лишения свободы для экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова по обвинению в организации убийства елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова.
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