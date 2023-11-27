Что за дурацкое слово "релоканты"? Прям везде его сейчас употребляют. Писали бы уж сразу - предатели.
Пашинян сильно радуется российским релокантам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ринат Ахметуллин
Эти релоканты после возвращения в страну ещё набедокурят. Сейчас язык засунут в известное место, а потом опять побегут. Наше государство к релокантам и мигрантам прекрасно они же специалисты б... ть, а своих за шеколадку усандалят на зону...
Ответить
4 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Позортесь лучше нас?
Ответить
3 час.
Надежда Левченко
Эти пОтриоты еще покажут себя, как и в Израиле. Бег на скорость при первой опасности
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии