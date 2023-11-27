Пашинян сильно радуется российским релокантам

Ринат Ахметуллин

Эти релоканты после возвращения в страну ещё набедокурят. Сейчас язык засунут в известное место, а потом опять побегут. Наше государство к релокантам и мигрантам прекрасно они же специалисты б... ть, а своих за шеколадку усандалят на зону...