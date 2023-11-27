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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пашинян сильно радуется российским релокантам

Пашинян сильно радуется российским релокантам

Что за дурацкое слово "релоканты"? Прям везде его сейчас употребляют. Писали бы уж сразу - предатели.

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Эти релоканты после возвращения в страну ещё набедокурят. Сейчас язык засунут в известное место, а потом опять побегут. Наше государство к релокантам и мигрантам прекрасно они же специалисты б... ть, а своих за шеколадку усандалят на зону...
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Олег Тимофеев
Позортесь лучше нас?
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Эти пОтриоты еще покажут себя, как и в Израиле. Бег на скорость при первой опасности
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