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Typhoon Dujuan: Evacuation orders issued for parts of eastern Japan

Torrential rain and powerful winds from a typhoon brought disruption to Tokyo and across Japan's central Chubu region, grounding planes and trains.

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