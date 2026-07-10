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Нефть в минусе в пятницу, но напряженную неделю может закончить ростом

Нефть в минусе в пятницу, но напряженную неделю может закончить ростом

Цены на нефть снижаются в пятницу, однако по итогам недели оба ключевых сорта могут показать заметный рост на фоне обострения конфликта между США и Ираном и усиления опасений относительно стабильности поставок из Ближнего Востока.

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