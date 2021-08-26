Навальный рассказал о своей жизни в колонии и призвал к санкциям против олигархов

Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью газете New York Times. В нем политик рассказал о предстоящих выборах в Госдуму РФ, внешней и внутренней политике и о своем пребывании в исправительной колонии № 2, расположенной во Владимирской области.
Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью газете New York Times. В нем политик рассказал о предстоящих выборах в Госдуму РФ, внешней и внутренней политике и о своем пребывании в исправительной колонии № 2, расположенной во Владимирской области.
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