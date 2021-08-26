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    Госслужащие, бл...!!! Коррупция на всех уровнях. Спасибо многократному гаранту, его"вертикаль" работает исправно...Налоговики попали...
  • Александр Пятнистый
    Прости их господи, бо не ведают, что творят...Здравствуй, новая...
  • карюкалов вячеслав
    Это точно.92 процента мести…

Навальный рассказал о своей жизни в колонии и призвал к санкциям против олигархов

Навальный рассказал о своей жизни в колонии и призвал к санкциям против олигархов

Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью газете New York Times. В нем политик рассказал о предстоящих выборах в Госдуму РФ, внешней и внутренней политике и о своем пребывании в исправительной колонии № 2, расположенной во Владимирской области.

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