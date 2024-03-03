Как ушёл последний самурай Японской империи? С середины XIX века Японскую империю сотрясали всё новые события - открытие империи для Запада положило начало кампании по вестернизации страны, а также послужило началом для реставрации Мэйдзи.
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