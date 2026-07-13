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Газета.ру

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Политолог Мезюхо: у РФ не было необходимости ликвидировать сенатора Грэма

Политолог Мезюхо: у РФ не было необходимости ликвидировать сенатора Грэма

В условиях эпохи постправды и тотальной лжи в западных масс-медиа, исключать того, что будет развернута информационная кампания о "российском следе" в кончине сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), не стоит.

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