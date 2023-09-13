Российские артиллеристы уничтожили боевиков на правом берегу Днепра (ВИДЕО)

Российские артиллеристы уничтожили боевиков на правом берегу Днепра. Расчеты российских БпЛА обнаружили наблюдательный пункт боевиков на херсонском направлении, после чего, артиллеристы сразу же нанесли огневое поражение по полученным координатам.
Российские артиллеристы уничтожили боевиков на правом берегу Днепра. Расчеты российских БпЛА обнаружили наблюдательный пункт боевиков на херсонском направлении, после чего, артиллеристы сразу же нанесли огневое поражение по полученным координатам.
Свежие комментарии