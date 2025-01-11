Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на дома в Тамбовской области

В результате атаки двух беспилотников на два многоквартирных дома в городе Котовске пострадали три человека, сообщили «Известиям» 11 января представители врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова.
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