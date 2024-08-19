Нетаньяху раскрыл планы Израиля по готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам

Израиль планирует добиться освобождения максимального числа живых заложников в ходе первого этапа сделки с палестинским движением ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 19 августа после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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