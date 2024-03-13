Байден и Трамп набрали нужное количество голосов для выдвижения на выборах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп по итогам праймериз, проводившихся Демократической и Республиканской партиями, набрали необходимое количество голосов для выдвижения на выборах главы государства.
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