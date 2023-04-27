Коуч Красникова: доверительные отношения с подростком поможет сохранить готовность родителя обсуждать любые темы

Чтобы не "потерять" своего ребенка в подростковом возрасте, родители должны идти навстречу своим детям, а не навязывать им ценности прошлых поколений, считает мать 17 детей, женский коуч, автор курса "Взрослое родительство" Валентина Красникова.
Чтобы не "потерять" своего ребенка в подростковом возрасте, родители должны идти навстречу своим детям, а не навязывать им ценности прошлых поколений, считает мать 17 детей, женский коуч, автор курса "Взрослое родительство" Валентина Красникова.
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