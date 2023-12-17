Рогозин, отвечая Буданову, заявил, что невозможно научиться умирать за деньги

а за хорошую жизнь и должность даже день рождения отметить на донбасе.

Александр Денисов

Блин! Только матерные слова про этого ушлепка в жопу раненого. После всего что он натворил в СВО ему кайло и Воркута, а он, глядика, уже сенатор. Видимо из лучших друзей Вовы.