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Рогозин, отвечая Буданову, заявил, что невозможно научиться умирать за деньги

Рогозин, отвечая Буданову, заявил, что невозможно научиться умирать за деньги

Представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин, отвечая начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, заявил, что невозможно научиться умирать за деньги.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
а за хорошую жизнь и должность даже день рождения отметить на донбасе.
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6 час.
Валерий Шаронов
редкостная гнида!
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6 час.
Александр Денисов
Блин! Только матерные слова про этого ушлепка в жопу раненого. После всего что он натворил в СВО ему кайло и Воркута, а он, глядика, уже сенатор. Видимо из лучших друзей Вовы.
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59 мин.

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