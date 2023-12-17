Рогозин, отвечая Буданову, заявил, что невозможно научиться умирать за деньги

Представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин, отвечая начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, заявил, что невозможно научиться умирать за деньги.
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