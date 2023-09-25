Отец бросил меня в 5 лет, а сейчас требует, чтобы я помогал ему

Ольга Гусева Чего Вы так то? В жизни такое, увы, не редкость. Человеческий эгоизм был, есть и ,к сожалению, будет. далеко не все отцы - отцы.

Виктор Белогорцев я знаю, что бросают никому не нужное говно, если тебя бросили можешь гордиться меня, например никто никогда не бросал и не старался от меня избавиться, но если бы такое случилось я бы забился в дальний угол и сидел бы тихо никому не рассказывая, что меня выкинули на помойку как вонючий кусок говна