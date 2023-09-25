Мой отец Артём ушёл из семьи, когда мне было 5 лет. Оставил нас с мамой в долгах, которые она выплачивала всё мое детство.
Отец бросил меня в 5 лет, а сейчас требует, чтобы я помогал ему
Комментарии
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Ольга Гусева
Чего Вы так то? В жизни такое, увы, не редкость. Человеческий эгоизм был, есть и ,к сожалению, будет. далеко не все отцы - отцы.
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9 час.
Виктор Белогорцев
я знаю, что бросают никому не нужное говно, если тебя бросили можешь гордиться меня, например никто никогда не бросал и не старался от меня избавиться, но если бы такое случилось я бы забился в дальний угол и сидел бы тихо никому не рассказывая, что меня выкинули на помойку как вонючий кусок говна
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1 час.
Майя Maja
Да там ясно все как божий день. Конечно скотина мужик. Наделал долгов, бросил жену с ребеком и с долгами. Объявился когда видимо посадить уже не смогут?))) Сесть на шею решил. молодому человеку, которого не воспитывал и формировал. Подлец, шантажист и манипулятор- такого нельзя прощать., а только гнать.
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1 час.
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