Агрессивный пенсионер попал в больницу после крушения чужих авто на Энергетиков

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по неизвестной причине пожилой мужчина начал атаковать стоящие во дворе автомобили и во время нанесения ущерба сильно ударился головой об лобовое стекло одной из машин.
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