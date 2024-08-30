Ефимов: в электродепо «Столбово» идут фасадные работы и устройство кровли

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что строители приступили к устройству кровли и фасадным работам на отстойно-ремонтном корпусе (ОРК) будущего электродепо «Столбово» на территории ТиНАО.
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