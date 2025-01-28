Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
    Совсем больные на голову. Неужели больше нет проблем?«Европа готовится...
  • Анатолий Анатольев
    Накаркала КАЛа, будим трибалтии УТЮЖИТЬ - по ее ПРОСЬБЕ!«Европа готовится...
  • Андрей
    Так вроде бы многодетные семьи и так не обделены государственным рублем? Во моя соседка не работая, без мужа, а 52 ты...А зарплату платит...

Тест на предательство

Тест на предательство

Верхнюю картинку многие (если не все) когда-то видели. Предлагаю прочесть текст на ней ещё раз. Прочли? Интересно, что предателями там названы люди, не нанесшие физического ущерба своей стране.

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