Канада готова воевать: Оттава направляет войска к границам России

Канада усиливает свое военное присутствие на границе России и вводит санкции против российского суверенного долга, парламентариев и компаний, заявил во вторник премьер-министр Джастин Трюдо, сославшись на то, что он назвал “вторжением” на Украину.
Канада усиливает свое военное присутствие на границе России и вводит санкции против российского суверенного долга, парламентариев и компаний, заявил во вторник премьер-министр Джастин Трюдо, сославшись на то, что он назвал “вторжением” на Украину.
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