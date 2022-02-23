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Канада готова воевать: Оттава направляет войска к границам России

Канада готова воевать: Оттава направляет войска к границам России

Канада усиливает свое военное присутствие на границе России и вводит санкции против российского суверенного долга, парламентариев и компаний, заявил во вторник премьер-министр Джастин Трюдо, сославшись на то, что он назвал “вторжением” на Украину.

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