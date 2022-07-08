Мошенники, похитившие 12,7 млн рублей у матери погибшего на Украине военного РФ, задержаны

В Казани задержали четверых местных жителей, которых подозревают в хищении около 12,7 млн руб. у матери военного, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Казани задержали четверых местных жителей, которых подозревают в хищении около 12,7 млн руб. у матери военного, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Свежие комментарии