Ведущий КВН Александр Масляков посетил Тульскую область

Тульская область примет XV международный фестиваль детских команд "КВН.Первые". Сегодня, 6 августа, губернатор региона Дмитрий Миляев и гендиректор телевизионного творческого объединения "АМИК" Александр Масляков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
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