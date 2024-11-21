МК Фото: Наталья Мущинкина Уже в декабре кабмин должен принять постановление с планом действий по проблеме мигрантов.
Депутаты дали Мишустину месяц на решение проблем с мигрантами
Комментарии
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Галина Друзина
Такие законы должны быть приняты ещё лет 10 - 15 назад, а сейчас понаехали мигрантов миллионы и в открытую плюют на Российский народ и на власти, унижают Россию, разве за это сейчас воюют наши бойцы, когда эти ублюдки унижают, убивают в тылу их детей, жён.
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15 час.
Галина Друзина
И месяц это много, за это время мигрантов по наедет не один миллион
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15 час.
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А кто такой Затулин ? Ну и пусть голосует против. Главное, чтобы остальные 449 депутатов проголосуют за эти решения. Хотя все они половинчатые и не решают главной проблемы...с какой целью мы завозим такое количество мигрантов, если их требуется в разы меньше и категорически без сопровождения всего кишлака.
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2 час.
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