Депутаты дали Мишустину месяц на решение проблем с мигрантами

Галина Друзина Такие законы должны быть приняты ещё лет 10 - 15 назад, а сейчас понаехали мигрантов миллионы и в открытую плюют на Российский народ и на власти, унижают Россию, разве за это сейчас воюют наши бойцы, когда эти ублюдки унижают, убивают в тылу их детей, жён.

Галина Друзина И месяц это много, за это время мигрантов по наедет не один миллион