Про забавы наших депутатов…

А ты не называй безобосновательным образом если сумеешь, но лучше ты что-то предложи более как ты полагаешь, умнее.., это если мозги имеешь, что скорее всего вряд ли.

фарид сабиров

Дармоеды , в НАРОД ходят только по нужде или по большой или по маленькой. Для НАРОДА они только цугундер законы принимают . А против казнокрадов и коррупции у них ни духа ни воли ни желания НЕТ силы воли что то принять. Как же против себя любимого что то принимать. А вдруг заметут.