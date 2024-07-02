Много лет тому назад Александр Розенбаум, известный отечественный бард-исполнитель, стал депутатом Государственной Думы РФ.
Про забавы наших депутатов…
Комментарии
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W
Walery
А ты не называй безобосновательным образом если сумеешь, но лучше ты что-то предложи более как ты полагаешь, умнее.., это если мозги имеешь, что скорее всего вряд ли.
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1 час.
фарид сабиров
Дармоеды , в НАРОД ходят только по нужде или по большой или по маленькой. Для НАРОДА они только цугундер законы принимают . А против казнокрадов и коррупции у них ни духа ни воли ни желания НЕТ силы воли что то принять. Как же против себя любимого что то принимать. А вдруг заметут.
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57 мин.
Галина глушкова
а у вас наличие мозгов даже не предполагается.....
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19 мин.
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