Стал известен комментатор матча Португалия – Франция на Евро-2024

Национальные сборные Португалии и Франции готовятся к решающему матчу чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоится сегодня вечером на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге (Германия) под руководством бригады арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия), который будет судить матч.