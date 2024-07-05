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Стал известен комментатор матча Португалия – Франция на Евро-2024

Стал известен комментатор матча Португалия – Франция на Евро-2024

Национальные сборные Португалии и Франции готовятся к решающему матчу чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоится сегодня вечером на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге (Германия) под руководством бригады арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия), который будет судить матч.

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