Страна и люди
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Страна и люди

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ВСУ потеряли более 220 военнослужащих на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли более 220 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Украинские войска потеряли более 220 военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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Комментарии
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Маша Иванова
Их просто гонят на убой-это скорее похоже на месть.
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18 час.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
на уничтожение мужчин славянского происхождения-  освобождают место для евреев из Израиля - им там нравилось только хохлы и русские мешали так что новый Израиль там строить собираются. Они евреи нам Хазарию   простить не могут .У них влажные мечты что русские будут их рабами по 1200 а некоторые по 2800 на каждого еврея. А Росия типа станет новая Хазария. Если послушать что несут их некоторые ребе открытым текстом - (типа если бы мы пошли по пути духовного роста - учинили бы чуму). Где духовное развитие а где чума.
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18 час.

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