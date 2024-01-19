Украинские войска потеряли более 220 военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
ВСУ потеряли более 220 военнослужащих на Краснолиманском направлении
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Маша Иванова
Их просто гонят на убой-это скорее похоже на месть.
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18 час.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
на уничтожение мужчин славянского происхождения- освобождают место для евреев из Израиля - им там нравилось только хохлы и русские мешали так что новый Израиль там строить собираются. Они евреи нам Хазарию простить не могут .У них влажные мечты что русские будут их рабами по 1200 а некоторые по 2800 на каждого еврея. А Росия типа станет новая Хазария. Если послушать что несут их некоторые ребе открытым текстом - (типа если бы мы пошли по пути духовного роста - учинили бы чуму). Где духовное развитие а где чума.
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18 час.
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