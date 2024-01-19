ВСУ потеряли более 220 военнослужащих на Краснолиманском направлении

ЕД

Елена ДанильченкоБушуева

на уничтожение мужчин славянского происхождения- освобождают место для евреев из Израиля - им там нравилось только хохлы и русские мешали так что новый Израиль там строить собираются. Они евреи нам Хазарию простить не могут .У них влажные мечты что русские будут их рабами по 1200 а некоторые по 2800 на каждого еврея. А Росия типа станет новая Хазария. Если послушать что несут их некоторые ребе открытым текстом - (типа если бы мы пошли по пути духовного роста - учинили бы чуму). Где духовное развитие а где чума.