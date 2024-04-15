"Ситилинк": 60% россиян играют в видеоигры на персональных компьютерах

Большинство россиян предпочитают играть в видеоигры на ПК. Об этом говорится в совместном исследовании "Ситилинка" и российского бренда-производителя игровой периферии GMNG, которое имеется в распоряжении "Газеты.
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