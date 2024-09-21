Как приготовить гранолу в домашних условиях

Гранола в домашних условиях быстро и просто Чтобы приготовить это блюдо, нам потребуется: килограмм овсяных хлопьев; арахис (или грецкий орех) 100-200 грамм; кокосовая стружка 50-100 грамм; 1 упаковка изюма; 100 г кокосового масла (можно заменить растительным); жидкий мед 200 грамм.